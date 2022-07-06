Rize'de bayramlık önlemler

Yaklaşan Kurban bayramı dolayısıyla şehrimizde oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçmek ve kurban kesecek olan vatandaşların hijyen kurallarına uygun bir bayram geçirmesini sağlamak adına Rize Belediyesi tarafından bir takım önlemler alındı.RİZE (İGFA) - Çalışmalar kapsamında şehrin farklı noktalarında uyarıcı yazıların yer aldığı pankartlar asan Rize Belediyesi, şehir merkezi dışında kalan ve kurban kesilebilecek üst mahallelere Kurban Atık kovaları yerleştirerek hayvan atıklarının çevreye atılmasını önleyecek.

Ayrıca çalışmalar kapsamında özel olarak hazırlanan ve içerisinde naylon poşet ve broşürlerin yer aldığı el çantaları ekipler tarafından evlere dağıtılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak.

Geçmiş bayramlarda yaşanan ve hiç hoş olmayan görüntülerin bu bayramda tekrar yaşanmaması için çalışmalar yürüten Rize Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlarımızın özellikle şehir merkezi içerisi cadde, sokak ve yeşil alanlarda kurban kesmesine müsaade etmeyecek. Merkezde yaşayan ve kesmeye müsait alanı bulunmayan vatandaşlar ise Rize Belediyesi’nin Çiftekavak mahallesinde bulunan katlı hayvan pazarı içerisinde yer alan kurban kesim alanını sıra sistemiyle kullanabilecekler.

MESLEK GRUBU HARİÇ KİŞİLERİN KIYMA ÇEKMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Alınan kararlar doğrultusunda hareket eden Rize Belediyesi, bayram boyunca açık alanda bazı kişilerce kıyma çekme işlemi için kurulan tezgahlara müsaade etmeyecek. Zabıta ekiplerinin denetiminde meslek grubu hariç söz konusu kişilere rastlanması durumunda cezai işlem uygulanarak tezgahına el konulacak. Kıyma ihtiyacını vatandaşlarımız sadece ilgili kasaplara ve marketlerimizin kapalı alanlarında oluşturulacak olan alanlarda yapabilecekler.