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Rize Dalyan'a otopark ve kent parkı

Yerel 13.10.2022, 16:36
Rize Dalyan'a otopark ve kent parkı

Rize Belediyesi, Ekrem Orhon mahallesi Dalyan mevkiine 90 araçlık yer altı otoparkı ve üzerinde 3 bin 300 metrekarelik kent parkı inşası çalışmalarına başladı.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi’nin girişimleri sonucu alanda bulunan eski Orman Müdürlüğü yıkılarak yerine şehrin ihtiyaçları kapsamında otopark ve kent parkı inşası gerçekleştiriliyor.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in göreve gelmesiyle birlikte hızlanan çalışmalar sonucunda alanda 90 araçlık yer altı otoparkı ve üzerinde çocuk parkları, sosyal alanlar ve dinlenme yerlerinin bulunduğu çok amaçlı bir alan için çalışmalar başlatıldı.

Başkan Metin, şehrin sosyal alan ve otopark ihtiyaçları kapsamında belirledikleri programlar çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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