Rize Bozkale-Söğütlü arası ışıklandırıldı
Rize Belediyesi’nin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu’nda Bozkale mahallesi ve Söğütlü Köyü mevkii arasındaki 2 buçuk kilometrelik kısımda aydınlatma çalışmaları tamamlandı.RİZE (İGFA) - 1,5 milyon TL tutarındaki proje için enerji hattı çekilmesi için alt yapı çalışmalarının ardından 2.5 km’lik mesafede 55 adet aydınlatma direği yerleştirildi.
Rize şehrinin doğu girişi niteliğinde olan ve vatandaşların talepleri sonucunda yaklaşık 2.5 kilometrelik kısım için aydınlatma çalışmaları, Rize Belediyesi’nin girişimleriyle gerçekleştirildi.
Özellikle tır sürücülerinin uğrak noktası haline gelen Bozkale Mahallesi ve devamındaki Söğütlü ve Balıkçılar köyleri için aydınlatma çalışmaları, enerji hattının çekilmesi ve direk montaj çalışmalarının ardından tamamlandı.
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