Rize Belediyesi araç parkurunu geliştiriyor

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, belediye bünyesine yeni iş makineleri ve araçlar kazandırmaya devam ediyor.RİZE (İGFA) - Toplamda 2 milyon 420 bin TL değerinde 1 adet 16 tonluk ekskavatör ve 3 adet çift kabin pikap araç Rize Belediyesi hizmetine alındı.

Alınan yeni iş makineleri ve hizmet araçları sayesinde Rize’de altyapı ve üstyapı çalışmaları daha hızlı ve etkin bir biçimde yapılacak.

Rize Belediyesi bir taraftan ekonomik ömrünü doldurmuş hizmet araçlarını yenilerken bir taraftan da hizmet aracı filosunu genişletiyor. Böylelikle kiralama yönteminden kurtularak ciddi bir mali tasarruf katkısı sağlayacak belediye, ekonomik ömrünü doldurmuş olan hizmet araçlarını satışa çıkararak gelir elde etmiş olacak.