Rize Ardeşen’de ‘Formulaz’ heyecanı yaşandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 13. RedBull 'Formulaz' tahta araba yarışları düzenlendi.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize Valisi Kemal Çeber, "13. Geleneksel RedBull Formulaz Tahta Araba Şenliği"ne katılarak yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

"Formula giderse Formulaz gelir" sloganı ile düzenlen etkinliğin startı geleneksel Xaşattule ile verildi.

Etkinliğe Rize Milletvekili A Osman Bak, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, DOKAP Hakan Gültekin, ÇAYKUT Rizespor AS Başkanı İbrahim Turgut'un yanısıra bu heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan Formulaz etkinliğinde kazananlara ödülleri Vali Kemal Çeber tarafından verildi.

Vali Çeber, bu güzel organizasyonda bulunmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade ederek, katkı sunalara teşekkür etti.