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Resmi plakalı otobüsleri Büyükşehir kendi işletecek

Yerel 18.01.2023, 09:45
Resmi plakalı otobüsleri Büyükşehir kendi işletecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ulaşım A.Ş. bünyesindeki belediye ait siyah plakalı resmi otobüslerin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından işletileceğini açıkladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer ve bürokratlarıyla birlikte Antalya Ulaşım A.Ş.’de görev yapan siyah plakalı resmi otobüs şoförleriyle toplantı yaptı. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, kent içi ulaşımda Antalyalılara hizmet veren 241 resmi plakalı otobüsünün işletmesinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na geçiş sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Sizlerle Hep Gurur Duydum

Başkan Muhittin Böcek, kendisinin ulaşım sektöründe uzun yıllar çalıştığını hatırlatarak, “Sizlerle her zaman gurur duydum. Gerek yağmurlu havalarda sokak hayvanlarını otobüse almanızdan, kayıp, unutulan eşyaların sahibine ulaştırılması noktasındaki özverinizi tüm kamuoyu izledi. Yasal bir mevzuat nedeniyle artık sizler de Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.’de çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Tek bir saçınızın kılına zarar gelmeden, tüm haklarınız aynı şekilde korunacak. Artık belediyemizin kendi öz şirketi personeli olacaksınız” diye konuştu.

Haklarınız Korunacak

Geçiş sürecinde hiçbir personelin mağdur olmayacağını vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, şunları aktardı: “Kimseyi mağdur etmeden 558 personelimizin geçiş süreceğini gerçekleştireceğiz. Yasal bir zorunluluktan dolayı bu geçişi yapıyoruz. Sizler benim yol arkadaşımsınız. Sizin de geleceğinizi düşünmek benim boynumun borcudur. ‘Söz Muhittin Böcek sözüdür’; haklarınızı aynı şekilde koruyup kollayacağız. Sizlerin güler yüzünüzle Antalya’da taşınan vatandaşlarımızı mutlu edeceğinizden en ufak bir şüphem yoktur.”

Yasal Bir Zorunluluk

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de 2018 yılında alının meclis kararına istinaden belediyeye ait otobüslerin işletilmesinin belediye ait Ulaşım A.Ş. şirketine devredildiğini hatırlattı. Alınan meclis kararında akaryakıt giderlerinin belediye tarafından karşılanmasının kararlaştırıldığını söyleyen Cansel Tuncer, şu bilgileri verdi:  “Son üç yılda pandemi dönemiyle birlikte yolcu sayılarının yarı yarıya azalması, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında akaryakıt, yedek parça gibi masraflarının çok yükselmesi nedeniyle toplu ulaşım belediye tarafından sübvanse edilmekteydi. Ancak Sayıştay denetimlerinde belediye ulaşım şirketi tarafından işletilmekte olan otobüslere ait akaryakıt giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması mevzuat açısından uygun görülmemiş ve kamu zararına yol açacağı belirtilmiştir. Kamu zararı oluşturmamak adına 2018 yılında devrettiğimiz siyah plakalı otobüslerin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesine alınarak belediye tarafından işletilmesine karar verilmiştir.”

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