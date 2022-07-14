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Ramazan Acar; “İhaneti tam alnından vurduk”

Yerel 14.07.2022, 13:40
Ramazan Acar; “İhaneti tam alnından vurduk”

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 6. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Eğitim-Bir-Sen olarak, başkanlarımızdan ilçe ve işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize, o gece hiçbir dünyalık hesap yapmadan, hainlerin karşısına dikildik. O gece, milletimizle birlikte, bizi içimizden, arkamızdan vurmak isteyen ihaneti tam alnından vurduk.” dedi.

BURSA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Ezelden beridir hür yaşamış milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin geleceğini karanlığa mahkûm etmek isteyen küresel emperyalist güçlerin iş birlikçisi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hainlerinin giriştiği kanlı işgal ve darbe kalkışmasını, destansı bir direnişle bozguna uğratmış, özgürlük ve millî irade adına tarihî bir zafer elde etmiştir. 15 Temmuz, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilecek, dar bir siyasi bakış veya ideolojik yorumlarla geçiştirilecek bir hadise değildir. 15 Temmuz, yıllardır ülkemiz üzerinde oynanan işgal oyunlarına karşı teyakkuz hâlinde olmamızı gösteren önemli bir uyarı, tarihten ders almamızı net bir şekilde ortaya koyan büyük bir olay, vatansever herkes için millî bir davadır.” diye konuştu.

“15 TEMMUZ’LA TAM BAĞIMSIZLIĞIN KAPISI ARDINA KADAR AÇILMIŞTIR”

15 Temmuz’u ortaya çıkaran emperyalist güçlerin kirli amaçlarına vurgu yapan Başkan Acar, “Artçı sarsıntılarıyla birlikte olumsuz etkileri hâlâ devam etmekte olan, canlı hatıralarını teessürle ama bir o kadar da onurla yaşadığımız, daha 6 yıl önce vuku bulmuş kanlı darbe kalkışmasının hedefi, vatanı işgal, milleti esir etmek; devleti yıkmak, bayrağı indirmek, ezanı susturmaktı. Milletimizin kahraman evlatları derin ferasetiyle boyutlarını gördüğü tehlikenin üzerine cesaretle yürümüştür. Kadını erkeği, yaşlısı genci, yediden yetmişe caddelere, alanlara, meydanlara sel gibi akarak imanından ve özgürlük aşkından aldığı güçle, ölüm kusan tanklara, uçaklara, ağır silahlara göğsünü siper ederek bir kez daha canı pahasına istiklal ve istikbali için muhteşem bir diriliş ve direniş destanı yazmıştır. 251 vatan evladı o gece şehit edilmiş, 2 binden fazla insanımız gazi olmuştur. Maruz kaldığımız ihanet ve saldırıya mukabil kazanılan zafer de o ölçüde muhteşem olmuştur. 15 Temmuz’la yeni umutların, başarıların, güvenin, tam bağımsızlığın, yeni, güçlü, kararlı Türkiye’nin kapısı ardına kadar açılmıştır. Yıllarca koyun postuna bürünmüş ‘mankurt’ sürüsü; devletin kurum ve kuruluşlarına sızarak paralel bir yapı oluşturan, milleti sömürmeye çalışan bu şebeke, ihanetinin bedelini adalete ödüyor, ödeyecek. Yargılanma süreci mahkemelerde devam ediyor. Sona eren davalarda, 3 bini ömür boyu olmak üzere, 4 bin 891 sanık hakkında mahkûmiyete hükmedilmiştir.” İfadelerini kullandı.

“EĞİTİM-BİR-SEN OLARAK HAİNLERİN KARŞISINA DİKİLDİK”

Başkan Acar sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitim-Bir-Sen olarak, başkanlarımızdan ilçe ve işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize, o gece hiçbir dünyalık hesap yapmadan, beklemeden, sağına soluna bakmadan, tereddüt etmeden bir sipere atılır gibi milletimizle birlikte meydanlara akmış, korkusuz yürekleri, çıplak elleri, yumruklarıyla, silahlı, gözü dönmüş hainlerin karşısına dikildik. O gece, milletimizle birlikte, bizi içimizden, arkamızdan vurmak isteyen ihaneti tam alnından vurduk. O gece, hatıralarını tazim, hürmet ve iftiharla yâd edeceğimiz şehitlerimiz olmuştur. Hepsine Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun. Gazilerimize de uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Onların hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Dinî, manevi değerlerimiz başta olmak üzere, en saf, en nezih duyguları istismar etmekten çekinmeyen alçakları asla unutmayacak, muhtemel yeni biçim ve tezgâhlarına karşı hep teyakkuzda olacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde canlarını vatanımızın bekasına, milletimizin geleceğine feda eden bütün şehitlerimizi bir defa daha rahmetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz.”

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