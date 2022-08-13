Perşembe Yaylası’nda çalışmalar tam gaz

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ordu’nun gözde turizm merkezlerinden bir tanesi olan ve menderesleri ile kendine hayran bırakan Perşembe Yaylası’nda başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Yaylaya modern bir görünüm ve yeni bir hareket katacak olan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, turizm alanında başlattığı çalışmalarla şehri geleceğe hazırlıyor. Her alanda olduğu gibi yayla turizmine de büyük önem veren Başkan Güler, yaylaları 4 mevsim hareketlendirmek amacıyla proje ve yatırımlara imza atıyor. Yaz ve kış aylarında düzenlenen festivallerle şenlenen yaylalar hazırlanan projelerle de yeni bir kimlik kazanıyor.

MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANACAK

Ordu’nun menderesleriyle ünlü Aybastı Perşembe Yaylası için geçtiğimiz günlerde çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, yayla merkezi ve Danişmentliler Şehitliği arasını modern görünüme kavuşturacak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaylada bulunan gölün kenarında uygulanan projede zemin çalışmalarını tamamlayan ekipler yaya yolu, aydınlatma, peyzaj, park mobilyaları, kamelyalar ve çevre düzenlemesinin ardından alanı vatandaşların kullanımına sunacak.

DAİRE BAŞKANI GÜNDOĞAR: “YAYLAMIZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATACAK”

Çalışmaların devam ettiği Perşembe Yaylası’nda incelemelerde bulunan Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, projenin Perşembe Yaylası’na güzellik katacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in himayelerinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Gündoğar, “Türkiye’nin en güzel ve en özel yaylası olan; tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle, menderesleriyle, tarihin akışını değiştiren kahraman şehitlerimizin mekânı olan Aybastı Perşembe Yaylası’nda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in himayelerinde yaylamızın güzelliğine güzellik katacak çalışmalarımız devam ediyor. Yayla merkezi ile şehitlik arasında bulunan göl kenarında 2 km’lik alanda uyguladığımız projemizde çevre düzenlemesi ve sosyal alanların yapım çalışmasını sürdürüyoruz. Proje bittiğinde Aybastı Perşembe Yaylası’nın güzelliklerine güzellik katacak bu proje için Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.