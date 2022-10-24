Perşembe'de ulaşım seferberliği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar mahallesinde beton yol çalışması başlattı. Çerli, Ekinciler ve Saray mahallelerine de bağlantı sağlayan güzergahta konforlu bir ulaşımın kapıları aralanacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük önem verdiği ulaşım seferberliği çerçevesinde mahalle ve grup yollarındaki asfalt ve beton yol seferberliği sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce devam eden çalışmalar aralıksız bir şekilde ilerliyor.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde sürdürülen ulaşım çalışmaları kapsamında Perşembe ilçesinde 3 mahalleye bağlantı sağlayan güzergâhta beton yol çalışması başlattıklarını bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Soğukpınar mahallesinde yaptıkları çalışmalar kapsamında 1.5 km uzunluğundaki güzergahın 500 metrelik kısmındaki çalışmalar tamamlandı. Beton yol çalışmaları tamamlandığında, Çerli, Ekinciler ve Saray mahallerine de standartı yüksek bir ulaşım imkanı sağlanacak.