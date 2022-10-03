Perşembe'de 7 mahalle birbirine bağlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ilçelerdeki ulaşım yatırımları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Perşembe ilçesinde 7 mahalleye bağlantı sağlayacak olan yolda çalışmalar ise tam gaz sürüyor.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili Ordu’da, asfalt ve beton yol çalışmaları devam ediyor. Karadeniz’in zorlu coğrafyasında çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle ve grup yollarını standardı yüksek bir yapıya dönüştürüyor.

19 ilçede planlı ve programlı bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, hayata geçirdikleri projelerle ilçelerin çehresini değiştiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde yılların kangren olmuş sorunları bir bir çözüme kavuşurken, vatandaşlara da konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor.

KONFORLU BİR ULAŞIM İMKÂNI SAĞLANACAK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında, Perşembe ilçesine bağlı Sırakovancı mahallesinde beton yol çalışması başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi işbirliğinde devam eden çalışmalar tamamlandığında, Kutluca, Yeşilköy, Sırakovancı, Tepeköy, Şenyurt, Soğukpınar ve Ekinciler’e uzanan yolda konforlu bir ulaşım imkânı sunulacak.