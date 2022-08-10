Pençe Kilit şehidi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 Ağustos'ta arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve GATA'da tedavisi sırasında şehit düşen İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.ADIYAMAN (İGFA) - Pençe-Kilit Harekâtında EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan dün şehit düşen Uzman Onbaşı Mustafa Demir’in naaşı memleketi Adıyaman’da toprağa verilecek.
Adıyaman Havalimanı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından Besni Mehmet Erdemoğlu Camiine götürülen şehidin naaşı, ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı ardından Besni'nin Dörtyol Köyü'nde toprağa verildi.
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