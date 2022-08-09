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Pazaryeri’nde traktör ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Yerel 09.08.2022, 09:00
Pazaryeri’nde traktör ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede Köyü yakınlarında yaşandı.

Köy yolunda B.Ş idaresindeki 11 AN 642 plakalı traktör ile plakası öğrenilemeyen Ahmet B. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Ahmet B. yaralanırken yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleriyle önce Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sonra Bursa'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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