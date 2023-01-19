Pazaryerili öğrencilerden Eskişehir'e eğitim yolculuğu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri 'Eğitim Yolculuğu' adlı proje kapsamında Eskişehir’deki liseleri yakından tanıdı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin kariyer planlamalarında yardımcı olmak için liseleri yakından tanımak ve öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla oluşturulan "Eğitim Yolculuğu" adlı projesi kapsamında Kınık Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler Eskişehir Fatih Fen Lisesi ve Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulların tanıtım biriminde görevli olan rehber öğretmenler okulların giriş koşulları, burs imkanları ve sosyal olanaklar hakkında Pazaryeri ilçesinden gelen öğrencilere bilgiler vererek okulların genel tanıtımı yaptı.