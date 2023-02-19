Pazaryeri'ne yerleşen depremzedelere Başkan Tekin'den ziyaret

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, deprem bölgelerinden ilçeye gelerek yakınlarının yanına yerleşen aileleri ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri tamamen yıkılan ve oturulmaz halde olan vatandaşlar Türkiye’deki çeşitli illerdeki akrabalarının yanına yerleşirken Pazaryeri ilçesine de 67 kişi akrabalarının yanına yerleşti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede akrabalarının yanına yerleşen vatandaşları ziyaret edip 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Aileler ile sohbet eden Başkan Tekin, “İlçemizdeki depremden etkilenen misafirlerimizi AK Parti İlçe Başkanımız Mayir Küçük, İl Genel Meclis üyemiz Alaattin Emral, Kadın kolları başkanımız Büşra Kanat ile ziyaretlerimiz devam ediyor. Millet olarak el birliği ile bugünleri de atlatacağız. Vicdanlı, duyarlı memleket sevdalısı güzel ilçem Pazaryerinin evladı olmaktan ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle anlatamam. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olup bu günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.