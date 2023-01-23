Pazaryeri Müftülüğü'ne Dr. Şerif Gedik atandı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin’in yurt dışında görevlendirilmesi dolayısıyla boşalan makama Dr. Şerif Gedik atandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Müftüsü olarak atanan Dr. Şerif Gedik, ilçede görevine başladı.

1985 yılında Malatya'da doğan Dr. Şerif Gedik, 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2009 yılında Adana Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Dr. Gedik, 2014 yılında Erzurum Dini Yüksek İhtisas Merkezini bitirdi ve aynı yıl Sakarya’nın Kocaali İlçesine Vaiz olarak atandı.

2014 yılında Atatürk Üniversitesi Tefsir Bilim Dalında " Keşşaf Tefsirine Göre Ayet ve Sureler Arasındaki Münasebet ve Ahenk" başlıklı tezi ile Yüksek Lisansını tamamlayan Dr. Gedik, 2021 yılında Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Bilim dalında "Camiu'l Fusüleyn isimli eseri ışığında Şeyh Bedreddin'in fıkhi görüşleri" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İstanbul’un Sultanbeyli Vaizi iken 2020 yılında Bilecik İli İnhisar İlçesine Müftü olarak atandı.

Dr. Gedik, evli ve üç çocuk babası olup Arapça bilmektedir.