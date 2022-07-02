Pazar açıldı kurbanlık satışları başladı

Muttalip yolu 2'nci kilometrede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışları başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Her yıl hayvan satıcılarının ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği alanda satış yapmak isteyen hayvan yetiştiricileri bu yıl da yerlerini almaya başladı.

Kurban Bayramının 3’üncü günü olan 11 Temmuz Pazartesi gününe kadar kurbanlık satışının devam edeceğini belirten yetkililer, bu yıl ki kiralama bedelinin 1300 TL olduğunu açıkladılar.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, pazarda yer almak isteyenlerin Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:53 adresinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü veznesinden yer satışı ödemesini yaparak yer aldıklarını ifade ettiler.

Hayvan Pazarında kurbanlıklarını satmak üzere getiren üreticiler de ilk satışlarını gerçekleştirdi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda hem alıcı hem de satıcıların rahat etmesi için hazırlıklarını tamamlayan görevliler, bu yılda pazarın büyük ilgi görmesini beklediklerini söylediler.