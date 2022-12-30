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Özel bireyler yeni yıla hazır

Yerel 30.12.2022, 15:30
Özel bireyler yeni yıla hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Parkı’nda eğitim alan özel bireyler, yılbaşı öncesi seramik boyama ve yeni yıl ağacı süsleme etkinliği yaptılar. Yaptıkları çalışmalardan büyük keyif alan gençler, farklı farklı ürünleri gönüllerince boyamanın tadını çıkardılar.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin, yaşam kalitelerini artırmaları için ekstra önem gösterdiği vatandaşlarımızdan olan özel bireyler, Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki eğitimlerden çok mutlu olduklarını söylediler. Spordan boyama etkinliğine, halk oyunlarından drama ve pandomim kursuna kadar birbirinden farklı ve güzel eğitimlere katılan özel gençler, yılbaşı öncesinde de yeni yıl ağacı süsleyip seramik boyadılar.

Düzenlenen etkinlikler ile özel bireylerin stresli olduğu durumları biraz daha hafife indirmeye çalıştıklarını söyleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Hemşire olarak görev yapan Melisa Paşaoğlu, “Onlar için seramik objeler hazırlıyoruz, boyuyoruz. Onların stresli olduğu durumları, biraz daha hafife indirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında onlar zaten burada halk oyunları, bocce gibi eğitimler alıyorlar. Güzel gidiyor her şey. Tabi ki 2023’te de devam edeceğiz aynı şekilde. Etkinliklere sürekli daha fazlasını eklemeye çalışıyoruz. İnşallah 2023 sağlık, huzur, başarı getirir hepimize” dedi.

Etkinlikten çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Özkartal isimli 25 yaşındaki özel birey, “Seramik boyaması yaptık. Yeni yıl ağacı ve yılbaşı süsleri yaptık. Çok mutlu oldum, yeni yıl kutlu olsun. Vahap Başkan’a teşekkür ediyorum, öpüyorum. Hepinize mutlu yıllar dilerim” diye konuşurken, Başak Adak isimli genç ise, “Seramik boyaması yaptık, süsleme yaptık, yeni yıl ağacı yaptık. Keyif aldım, çok güzel. Bocce yapıyoruz, beden eğitimi yapıyoruz, halk oyunları yapıyoruz, zeybek-vals her şey oynuyoruz. Yılbaşı için çikolata yaptım. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Buraya geldiğim için Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Onunla tanışmak istiyorum, onun ellerinden öpüyorum” dedi.

Engelsiz Yaşam Parkı’nda aldığı eğitimlerden çok mutlu olduğunu söyleyen Anıl Köprücü, “Seramik boyadık, çok eğlendik bugün. Halk oyununda, boccede çok eğleniyoruz. Bütün öğretmenlerimi çok seviyorum. Vahap başkanımıza iyi yıllar diliyoruz, kutluyoruz. Vahap başkanım sizi öpüyorum” ifadelerini kullanırken, Veli Erciyas ise, “Bugün seramik boyadık, yemekten sonra halk oyunu oynayacağız. Zumba yapacağız. Çok güzel oluyor etkinliklerimiz, çok mutlu oluyoruz. Halk oyununda zeybekle göç dairesinden ödül aldık. Herkese mutluluklar, en çok başkanımıza mutlu yıllar diliyoruz. Çok seviyoruz başkanımızı. Bütün öğretmenlerimizi de çok seviyoruz” diye konuştu.

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