Otopark ve pazar yeri temeli atıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun “Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede daha görünür olacak” prensibiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaabat ilçesinde hayata geçirilen ‘Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projesi’nin temeli görkemli bir törenle atıldı.TRABZON (İGFA) - Akçaabat’ta önemli bir eksikliği giderecek olan projenin temel atma törenine AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı.

EKİM: AKÇAABAT İÇİN ÖNEMLİ BİR YER

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Bu pazar yerinin bende geçmişi çok. Çiftçilerimiz, annelerimiz, kardeşlerimizin ürettikleri ürünler burada satılırdı. Akçaabat ve Trabzon için önemli bir yerdir. Buranın Akçaabat’ımıza daha modern şekilde kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

2023’ÜN BAHAR AYLARINDA HİZMETE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

“Trabzon’umuzun metropol ilçesi Akçaabat’ta çok önemli bir eksikliği gidereceğine inandığımız Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projemizin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Akçaabat birçok bakımdan olduğu gibi; tarım, meyve sebze üretimi ve ticareti anlamında da çok önemli bir merkez. O bakımdan bugün temelini atacağımız ama neredeyse yüzde 20’ler seviyesinde inşaatı tamamlanmış olan bu önemli projemizin Akçaabat’ımızda çok faydalı bir işlev göreceği aşikâr. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp, buranın açılışını da hep beraber yapmayı Mevla’m bizlere nasip eylesin. 2023 yılının bahar aylarında açılışını yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

YILDIZLI’DAN AKÇAABAT MERKEZE KADAR SAHİL DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi olarak Akçaabat ilçesine yaptıkları yatırımları sıralayan ve bir de müjde veren Başkan Zorluoğlu, “Akçaabat, Trabzon’un çok önemli bir ilçesi. O bakımdan bu önemine mütenasip şekilde buraya Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını getiriyoruz. Şu anda kırsal alanda yoğun bir asfaltlama çalışmamız devam ediyor. Yine beton yol yapımına da başlıyoruz. Ama bir başka projemizden kısaca bahsetmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi ile Akçaabat Belediyesi ortak yapımı ile Yıldızlı’dan Akçaabat merkeze kadar olan sahil hattını, bu bölgeye ve Trabzon’a yakışır bir şekilde yeniden düzenleyip orayı denizle buluşulan çok önemli bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Toplantılarımız devam ediyor. Projesi esasında tamamlandı ama bazı dokunuşlar ve ufak tefek değişiklikler yapacağız” dedi.

USTALIK ESERİMİZ OLACAK

Sahil düzenleme projesi ile ilgili öncelikle yağmur suyu ve kanalizasyon hattının deplase edilmesi gerektiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu çalışmayla ilgili gerekli talimatı TİSKİ Genel Müdürlüğümüze verdik. İhalesini yapacağız. Bütün o hattı deplase edeceğiz ve ardından da üst yapısıyla o alan, çok güzel denize girme alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve bazı kültürel tesislerle Trabzon’un en güzide yerlerinden biri olacak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Yalıncak’ta yaptık ve çok beğenildi. Şimdi Ganita-Faroz arasında çalışmalar devam ediyor. Hemşehrilerimiz heyecanla bekliyorlar. Önümüzdeki sezon da oranın açılışını yapacağız. Fakat Yıldızlı’dan Akçaabat’a kadar olan düzenleme, bizim bir anlamda ustalık eserimiz olacak. Akçaabat’a elimizden geldiğince, her türlü projenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu projelerle birlikte Akçaabat’ımızın çehresi büyük oranda değişmiş olacak” diye konuştu.

GÜNNAR: BİRÇOK YATIRIMA İMZA ATIYORUZ

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise Akçaabat’ın metropol bir ilçe olduğunu belirterek, “Çok önemli yatırımlar oluyor. Akçaabat; Trabzon ve tüm Türkiye’nin incisi olmaya devam ediyor. Akçaabat önemli yatırımlar aldı. Ortahisar’a bir yatırım yapılıyorsa Akçaabat’a, Akçaabat’a yapılıyorsa Yomra’ya yapılıyor demektir. Akçaabat’ta Millet Parkından eski devlet hastanesinin yıkılıp yerine yeşil alan ve otopark yapımına, açık cezaevinin adliye binası haline dönüştürülmesi gibi birçok yatırıma imza atıyoruz. Salı pazarının orijinal olduğu yerdeyiz. Karadeniz’in en merkezi pazar yeridir” dedi.

BALTA: MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da, “Pazar yerleri çocuklukta annelerimizin gittiklerinde dönüşlerini hayal ettiğimiz yerdir. Geçmişte buluşma, dertleşme mekânlarıydı. Çok sıkıntı çektiğimiz mekânlardı. Kış olduğu zaman buraya gelen insanların nasıl sıkıntı çektiklerine şahit olduk. Ama son yıllarda ilçelerimizde yapılan çalışmalarda sadece yol su altyapıyla ilgili değil aynı zamanda da bu tür mekânların yapılmaya başlandığını görüyoruz. Bu güzel projeyle, buraya gelen insanlarımızın çok daha güzel bir mekânda her türlü soğuktan ve çamurdan korunduğu, çok güzel bir hizmete kavuşacaklarının mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve davetliler hep birlikte ‘Akçaabat Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projesi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.