Otopark sorununa mekanik çözüm!

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin parklanma sorununu rahatlatacak Subaşı Meydanı ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi’nde test süreci tamamlandı. Sürücülere araçlarını el değmeden park etme kolaylığı sağlayacak mekanik sistem, yakında hizmete girecek.SAMSUN (İGFA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, birbiriyle entegreli iki projeyle hem otopark sorununun çözüldüğünü, hem de meydanın tarihi kimliğine yeniden kavuştuğunu söyledi.

Altyapı yatırımlarıyla Samsun’un trafik ve ulaşım problemlerini ortadan kaldırmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, otopark sorunlarını da çözüyor. Trafik açısından şehrin en yoğun meydanlarından Subaşı’nda inşa edilen mekanik sistemli ilk yeraltı katlı otopark, enerji verimliliği yüksek yazılımla hizmet verecek.

Subaşı Meydanı rekreasyon projesi kapsamında bin 472 metrekarelik alanda inşa edilen yeraltı otoparkı, uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, elden ve otomatik park ücreti ödeme sistemi, giriş çıkış odalarında yükseklik ve ağırlık kontrol algılayıcıları, lazer alan tarayıcıları, plaka tanıma kameraları, kullanıcı bilgilendirme ekranları, sesli iletişim sistemi, park yardım kamerası, araç algılayıcı manyetik dedektörler ve her araca yönelik yangın söndürme sistemleriyle donatıldı.

TRAFİK KARMAŞASINA SON

2020 yılında ihale edilerek yapımına başlanan proje, 28 Milyon TL’ye mal edildi. Meydan çevresindeki trafik karmaşasını sonlandıracak mekanik sistemde, araçlar 3 ile 5 dakika arasında park edilip, geri getirilebilecek. Yoğun çalışma maratonunun ardından test süreci de tamamlanan otoparkın kesin kabulü de yapıldı.

OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLÜP, TARİHİ KİMLİK ÖN PLANA ÇIKTI

Subaşı Meydanı ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi’ne ilişkin son durumla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, birbiriyle entegreli iki projeyle hem otopark sorununu çözeceklerini hem de meydanı tarihi kimliğine yeniden kavuşturacaklarını kaydetti. Başkan Demir, “Hayata geçirdiğimiz mekanik katlı otopark projeleri ile şehrimizin tüm ilçelerinde trafik sorununa kökten çözüm bulmayı hedefliyoruz. Havza ve Çarşamba’daki mekanik katlı otopark inşaatları da bitme aşamasına geldi. Subaşı Meydanı’ndaki parklanma sorununu çözecek asansörlü mekanik otoparkımızın kesin kabulünü yaptık. Mühendislik, tasarım, yazılım aşamasında son teknolojili yerli sistemleri kullandık. Bu projeyle Samsun'a hem şehircilik anlamında estetik bir katkı sağlayacak hem de hemşerilerimize otoparkla ilgili teknolojik, pratik, ekonomik ve güvenilir bir hizmet sunmuş olacağız. Teknofest öncesinde de açılışını yapacağız“ açıklamasını yaptı.

Meydanı tarihi kimliğine uygun estetikle turizme kazandıracaklarının altını çizen Başkan Mustafa Demir, rekreasyon çalışmalarına da değinerek şunları söyledi:

TARİHLE BULUŞMA NOKTASI

“Çalışmalarda mutlu sona yaklaştığımız Subaşı Meydanı Projesi’ne büyük önem veriyoruz. Tarihi orada yeniden gün yüzüne çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz. Sultan 2. Abdülhamid Han’ın şahsi parasıyla yaptırdığı ancak günümüze sadece fotoğrafları kalan şehrimizin simgelerinden 8 kurnalı Hamidiye Çeşmesi’ni aslına uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Bunun yanında tarihi Sa’di Mescidi’ni de Subaşı’nda yaşatacağız. Yani meydanın hem tarihi değerlerine sahip çıkıyor hem de park sorununu çözüyoruz.”