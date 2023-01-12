Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi trafiğine çözüm bulmak amacıyla İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yapılacak otopark için ilk kazma vuruldu. Başkan Mustafa Demir, "Samsun'u yenilikler ve yeni hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından olan 'Otopark' projesi için ilk kazmayı vurdu. 19 Mayıs Mahallesi’nde ekipler, proje kapsamında hafriyat kazısına başladı.

4 KATLI 104 ARAÇ KAPASİTELİ

Toplam 1274 metrekare alan üzerine inşa edilen otopark 4 katlı ve 104 araç kapasiteli olacak. Zemin katta meydan ve çocuk oyun alanları yer alacak.

İLKADIM'A İKİ OTOPARK

İlk kazmanın vurulduğu 19 Mayıs Mahallesi’ndeki otopark için son derece yoğun bir çalışma temposu sergileneceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yapılan her çalışmayı her yönüyle ölçüp, değerlendirip öyle yapıyoruz. Bizim dönemimizde yapılan yatırımları gelecek nesil tekrar yıkıp yapmak zorunda kalmayacak” diyerek, “Biz bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Otopark sorununa yönelik ürettiğimiz çözümler de tam olarak böyle. Bu kapsamda İlkadım ilçesinde de otopark projelerimizi hayata geçiriyoruz. 19 Mayıs Mahallesi ve Rasathane Mahallesi olmak üzere bölgede iki otopark inşa edeceğiz. Bunlardan 19 Mayıs Mahallesi’ndeki için ilk kazmayı vurduk. Hızla inşasını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.