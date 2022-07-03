Otomobilin sıkıştırdı, motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı yeni Valilik kavşağında yaşandı.

ADIYAMAN SANAL HABER

ADIYAMAN (İGFA) - İddiaya göre, Şehir Merkezine doğru seyir eden Yunus A., idaresindeki 02 ABU 346 plakalı motosiklet sürücüsünün dönüş yapacağı sırada plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Yunus A., kendisini plakasını alamadığı bir otomobilin sıkıştırdığını ve yoldan çıkarak kaldırıma çarptığını söyledi.

Kazayı gören bir kişide otomobilin motosikleti sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini, yaralı için yardım isterken otomobilin plakasını alamadığını ifade etti.

Kazada Yunus A. ve yolcu koltuğunda bulunan ismi öğrenilmeyen şahıs yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ve yolcusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.