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Otomobil kontrolden çıktı, şarampole uçtu
Yerel 10.07.2022, 13:35
Adıyaman’da otomobil kontrolden çıktı, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Cezair Demir idaresindeki 02 ABS 003 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Kardelen Yumak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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