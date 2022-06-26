Osmaniye’de 4 mahalleye 4 park

Osmaniye Belediyesi, Yeni Mahalle, Rahime Hatun, Fakıuşağı ve Karaçay mahallerinde park yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

OSMANİYE (İGFA) - Çocuk oyun alanları, spor aletleri ve aileler için dinlenme odaklarını içerisinde barındıran parkların yapımı tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ve çocukların uğrak noktası haline geldi.

Ayrıca yapımı tamamlanarak Osmaniyelilerin hizmetine açılan Karaçay Mahallesinde bulunan parkın içerisine muhtarlık binası yapılarak hizmete sunuldu.

Çocuk oyun parkları ve dinlenme alanları bulunmayan mahallelerde park yapımına kısa süre içerisinde başlanacağı belirtildi.

Osmaniyemizi daha yeşil ve refah seviyesi yüksek bir şehir haline hep birlikte getireceğiz diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Değerli hemşerilerime ve kıymetli çocuklarımıza özellikle belirtmek isterim ki; şehrimizin tüm bölgelerinde yeni yaşam alanları oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu dört mahallemizde hizmete sunduğumuz parklarımız ve muhtarlık binamızın Osmaniyeli hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli hemşerilerimin daha fazla yeni yaşam alanları ve çocuk oyun parklarının yapılarak hizmete açılmasını istediğini çok iyi biliyoruz. Açık kalplilikle ifade ediyorum ki; Osmaniyemizi daha yeşil ve sosyal-kültürel yaşam alanların olduğu bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Tek amacımız ve gayemiz odur ki, sevdamız olan şehrimize en iyi yatırımları yaparak büyüyen ve gelişen şehrimizi geleceğe taşımaktır.” İfadelerini kullandı.