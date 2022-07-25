Osmangazi’de asfalt mesaisi hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaz mevsimi ile birlikte çalışmalarına hız veren ekipler, İsmetiye Mahallesi ile Doğanevler arasında kalan 2 bin 750 metrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İsmetiye Mahallesi ile Doğanevler Mahallesi arasında kalan 2 bin 750 metre uzunluğundaki yol, zeminde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt ile kaplanarak yenilendi.

Yeni imar yolları dışında, mevcut yolların iyileştirmesi için de çok ciddi çalışma yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Özellikle kış aylarında mevcut yollarda yaşanan bozulmalar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Her yıl planlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla, merkezden en uç noktaya kadar, Osmangazi’nin 136 mahallesinin tamamında yollarda iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından bir yandan yama çalışmaları yapılırken, zemini daha bozuk olan yollarımızda freze çalışmasının ardından zemin yenilenerek sıcak asfaltla kaplanıyor. İsmetiye ile Doğanevler Mahallemiz arasındaki yaklaşık 3 bin metrelik yol da, ekiplerimiz tarafından altyapı ve dolgu çalışmalarının ardından sıcak asfaltla kaplanarak yenilendi. Yapılan bu çalışmada 3 bin 300 tondan fazla sıcak asfalt kullanıldı. Vatandaşlarımıza rahat ve konforlu bir ulaşım sunmak için bu çalışmalarımız yıl boyu devam edecek” diye konuştu.