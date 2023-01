Osmangazi vizyon projeleriyle Türkiye vitrininde

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hayata geçirdiği vizyon projelerle Türkiye’de adından sıkça söz ettirirken, Bursalıların da takdirini topladı.

BURSA (İGFA) – Bursa’nın merkezinde kentsel dönüşüm, tarihi mirasın ayağa kaldırılması ve sosyal belediyecilik başta olmak üzere şehircilik ve hayata dokunan birçok örnek yatırıma imza atan Osmangazi Belediyesi, vizyon projelerle 2023’e girdi.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NA HAZIRIZ”

Osmangazi Belediye Başkanı olarak 14 yıllık hizmeti geride bırakan Mustafa Dündar, hayata geçirdiği vizyon projelerle Türkiye’de adından sıkça söz ettirirken, Bursalıların da takdirini topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı’na hazır olduklarını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’de birçok ilden daha büyük ilçe konumunda olan Osmangazi’de 3 dönemdir önemli projelere imza attıklarını söyledi.

“OSMANGAZİ’NİN YILDIZI PARLIYOR”

2023 yılına ‘gelişen ve değişen bir Osmangazi” olarak girdiklerinin altını çizen Başkan Dündar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için çalışıyor, kentsel dönüşüm, tarihi mirası ayağa kaldırma çalışmalarımız, spor, eğitim, kültür-sanat faaliyetlerimiz ve tesislerimizle çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, toplumun her kesimine ve şehrimize katma değer sağlıyoruz. Başardıkça görüyoruz ki, yaptığımız her iş, her proje çevresine değer katıyor, insanlarımızın refahını yükseltiyor ve Osmangazi’nin yıldızı parlıyor. İnanıyoruz ki, Osmangazi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de parmakla gösterilecek kentler arasında yer alacak. Belediyecilikte Türkiye’nin ufkunu açan kadronun fertleri olarak biz, buna yürekten inanıyoruz” dedi.

İŞTE MUSTAFA DÜNDAR’IN VİZYON PROJELERİ

'PANORAMA 1326 BURSA' FETİH MÜZESİ

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi, enerji verimliliği ilkesine göre yeşil bina formunda inşa edildi. Panoramik müze 360 derece dairesel döngü içerisinde fetih gününü resmediyor. Müze, Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine uzanan yolculuğunu anlatıyor. Müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

OSMANGAZİ MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJESİ

Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, 2.000 araçlık otoparkı, meydan, cami ve sosyal yaşamı destekleyecek üniteleriyle şehrimize vizyon kazandıracak önemli bir çalışma oluyor. Bursa’nın çöküntü haline gelmiş bölgesini yeniden ihya ederek, gerçek bir meydan projesi ile bölge, gece-gündüz yaşayan bir buluşma mekânı olacak. Bursa’nın vitrini ve kimliği olmasını hedeflediğimiz ‘Osmangazi Meydanı’ ile yolun altı ve üstü olarak ikiye bölünmüş şehir bütünleşerek sınırlar ortadan kalkıyor.

MACERA BURSA

Adrenalin tutkunlarının yeni adresi ‘Macera Bursa’ ile 7’den 77’ye herkes için spor ve eğlenceyi buluşturdu. Gençlerin, adrenalin tutkunlarının ve her yaştan vatandaşların sosyal alan ve aktivite ihtiyacına cevap verecek Macera Bursa, ‘Çiçek Bahçesi, Zipline, Kızak Sistemi ve Macera Parkı’ ile çeşitli bölümlerden oluşuyor. Macera Parkı’nda; adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezleri olan zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, merkez kule, fitness alanı gibi 19 etaplı ip parkuru ile ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alıyor.

OSMANGAZİ ATLETİZM SALONU

Türkiye’nin en büyük ve modern atletizm salonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla hizmete açıldı. Bin seyirci kapasiteli salonda, 8 kulvarlı pist, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlıyor.

ULUDAĞ ENDEMİK PARKI PROJESİ

Bitkisel çeşitlilik merkezi olan Uludağ’da yer alan 1.320 bitki türünden 171’i Türkiye’de 33’ü de sadece Uludağ’da yetişiyor. Endemik Bitki Parkı, Uludağ’ı yurtiçi ve yurtdışı doğa turizmin uğrak yeri haline getirecek. Endemik Parkı uygulama alanı; Kirazlıyayla, Kirazlıyayla Sarıalan arasındaki Gölcük bölgesi ve Çobankaya ile Sarıalan arasında olacak.

BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ (BAREM)

Büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye’de bir ilk olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 200 yataklı huzurevi bulunuyor. Haftada 150 engelli, 150 alzheimer olmak üzere 500 kişiye rehabilitasyon hizmeti sunan BAREM’in ilk bölümü olan OBAM, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katıldığı törenle hizmete açıldı.

TARİHİ KEDİLİ TEKKE KÜLTÜR MERKEZİ VE MİLLET KIRAATHANESİ

Bursa’ya gelerek Muradiye semtine yerleşmiş olan Ahmed Efendi Heratlı tarafından kurulan Kediler - Mir-i Büdela veya Mihr-i Budala Tekkesidir. Rekonstrüksiyon uygulaması sırasında niteliksiz eklerden arındırılarak çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği “Millet Kıraathanesi” olarak kullanılmak üzere Bursa’ya kazandırıldı.

ÖRDEKLİ VE ÇEVRESİ TARİHİ BURSA EVLERİ KÜLTÜR ADASI

2015 yılında Tayakadın Mahallesi’nde, Dâya Hatun Camii ile Ördekli Hamamı Kültür Merkezi arasında kalan, yaklaşık 22.756 m2 alanda Kültür Adası Projesi başlatılmıştır. Bursa’nın tarihi dokusunun ortaya çıkarıldığı ve bölgenin organik yapısına uygun tasarımların yer alacağı projenin iki etapta tamamlanması hedeflenmiştir.

İlk etapta koruma kullanma dengeleri gözetilerek, imar planı, çevre planı ve ulaşım öneri planı hazırlanıp 2016 yılında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onay alınmıştır.

İkinci etapta ise ada ve parsel ölçeğinde uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulamalarının tamamlanması yer almaktadır.

Bursa geleneksel sanatlarının, yemek kültürünün ve yaşam kültürünün yer alacağı “Kültür Adası”, yaşayan bir proje olarak hem Bursa’ya hem de turizme hizmet eden önemli bir yatırım olacaktır.