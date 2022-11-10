Osmangazi personeli Ata’yı andı

Osmangazi Belediyesi çalışanları, vefatının 84. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te belediye binası önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında tüm yurtta olduğu gibi Osmangazi Belediyesi personeli tarafından da anıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün hayata gözünü yumduğu saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte hizmet binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hizmet binası önündeki Türk Bayrağı da yarıya indirilirken, belediye çalışanları duygu dolu anlar yaşadı.