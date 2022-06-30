OSKİ’den Ulubey’e 13,6 milyonluk yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), 19 ilçede sağlıklı ve uzun ömürlü çalışmalara imza atıyor. Hayata geçirdiği yatırımlarla 3 yılda 19 ilçede alt yapı sorununa büyük ölçüde neşter vuran OSKİ, Ulubey ilçesinde 13 milyon 618 bin 204 TL’lik yatırımı hizmete kazandırdı.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda aradan geçen 3 yıllık süre içerisinde Ulubey ilçesinde önemli yatırımları hayata geçiren OSKİ, ilçeye 67 km içme suyu hattı, 3 km kanalizasyon hattı, 1 adet su alma yapısı ve 1 adet içme suyu deposu olmak üzere 13 milyon 618 bin 204 TL’lik yatırıma imza attı.

Yapımı devam eden ve toplam maliyeti 5 milyon 477 bin TL olan çalışmaların da tamamlanmasıyla Ulubey ilçesi sağlam altyapı, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

34 PROJEDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

OSKİ tarafından 3 yıllık süre içerisinde Ulubey ilçesinde projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan projeler ise şu şekilde:

“Akoluk Mahallesi’ne 2 bin 400 m içme suyu hattı, 1 adet 100 m3 lük depo inşaatı, Doğulu- Fındıklı Mahallesi’ne 750 metre içme suyu hattı inşaatı, Ohtamış Mahallesi’ne 14 bin 205 metre İçme suyu hattı ve 1 adet depo, Sayaca Mahallesi Bolhayır Mevkine 670 metre içme suyu hattı, Güvenyurt- Belenyurt Mahallelerine 15 bin 900 metre içme suyu hattı, 2 depo, 1 su alma yapısı, Akoluk Mahallesi’ne 1.100 metre içme suyu hattı, Koşaca Mahallesi’ne 3 bin 280 metre içme suyu hattı, Akpınar Mahallesi’ne 1.200 metre içme suyu, 100 metre kanalizasyon hattı, Aydınlar Mahallesi’ne 700 metre içme suyu hattı, Başçardak Mahallesi’ne 600 metre içme suyu hattı, Cevizlik Mahallesi’ne 650 metre içme suyu, 120 metre kanalizasyon hattı, Çatallı Mahallesi’ne 1.775 metre içme suyu, 1.198 metre kanalizasyon hattı, Çubuklu Mahallesi’ne 450 metre içme suyu hattı, Çukur Mahallesi’ne 550 metre içme suyu, 275 metre kanalizasyon hattı, Doğulu Mahallesi’ne 650 metre içme suyu hattı, Elmaçukuru Mahallesi’ne 550 metre içme suyu hattı, Fındıklı Mahallesi’ne 1.000 metre içme suyu hattı, Güvenköy Mahallesi’ne 300 metre içme suyu hattı, Güzelyurt Mahallesi’ne 750 metre içme suyu hattı, Hocaoğlu Mahallesi’ne 650 metre içme suyu hattı, ilçe merkezine 300 metre içme suyu, 1.071 metre kanalizasyon hattı, Kardeşler Mahallesi’ne 2 bin 100 metre içme suyu hattı, Kıranyağmur Mahallesi’ne 500 metre içme suyu hattı, Kumanlar Mahallesi’ne 80 metre kanalizasyon hattı, Ohtamış Mahallesi’ne 800 metre içme suyu hattı, 50 metre kanalizasyon hattı, Oyumgürgen Mahallesi’ne 700 metre içme suyu hattı, Ören Mahallesi’ne 600 metre içme suyu hattı, Refahiye Mahallesi’ne 385 metre içme suyu hattı, 90 metre kanalizasyon hattı, Şahinkaya Mahallesi’ne 900 metre içme suyu hattı, Şıhlar Mahallesi’ne 1.900 metre içme suyu hattı, Uzunmahmut Mahallesi’ne 3 bin 800 metre içme suyu hattı, Yenisayaca Mahallesi’ne 1.000 metre içme suyu, 50 metre kanalizasyon hattı, Yolbaşı Mahallesi’ne 1.000 metre içme suyu hattı ve Yukarıkızılen Mahallesi’ne 2 bin 150 metre içme suyu hattı.”

12 PROJENİN YAPIMINA DEVAM EDİLİYOR

Öte yandan OSKİ tarafından Ulubey ilçesinde 12 projenin yapım çalışmaları devam ediyor. Toplam 5 milyon 477 bin TL’lik yatırımın daha yapılacağı ilçede tamamlanması hedeflenen çalışmalar ise şunlar:

“Çubuklu Mahallesi’ne 4 bin 700 içme suyu hattı, Güzelyurt-Kumrulu-Akpınar-Cevizlik-Dedeli-Aydınlar-Eymür-Arpaköy-Köseli Mahallerine 700 m depo bağlantıları, Bkv ve Dkv İnşaatı, Belenyurt Mahallesi’ne 3 bin 410 m içme suyu hattı inşaatı, Çatallı Mahallesi’ne 1.200 metre içme suyu hattı inşaatı, Kardeşler Mahallesi’ne 1.200 m içme suyu hattı inşaatı, Güvenyurt Mahallesi’ne 2 bin 500 m içme suyu hattı inşaatı, Yukarıkızılen Mahallesi’ne 6 bin 750 içme suyu hattı inşaatı, Şekeroluk 50 m3- içme suyu deposu, Kadıncık- Çatallı Mahallelerine 3 bin 615 m karayolu deplase hattı, Fındıklı Mahallesi’ne 1 adet 50 m3 lük depo, Kadıncık Mahallesi Terfi Merkezi Projesi ve Yeni Devlet Hastanesi mevkiine 1 adet 1.000 kişilik fosseptik.”