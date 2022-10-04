OSKİ'den Akkuş’a 3,5 yılda dev yatırım

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, OSKİ tarafından Akkuş ilçesine 3,5 yılda 12 Milyon TL’lik su yatırımının tamamlanarak hizmete sunulduğunu açıkladı.ORDU (İGFA) - Ordu'nun 19 ilçesinin tamamında yatırım atağına geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, projelerini tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Nüfusun yoğun olduğu ilçe merkezleri ağırlıkta olmak üzere, birçok yerleşim noktasında yıllarca birikmiş sorunlara kısa sürede müdahale eden OSKİ, Akkuş ilçesinde 3,5 yılda yaptığı yatırımlarla büyük takdir topladı.

İlçeye kazandırılan yatırımlar hakkında açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Geride bıraktığımız 3,5 yıllık sürede Akkuş ilçemize OSKİ tarafından 37 km içme suyu hattı, 5 km kanalizasyon hattı, 4 adet su alma yapısı, 6 adet içme suyu deposu, terfi merkezleri, sondaj kuyularını tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu” dedi.

Akkuş ilçesinde OSKİ yatırımlarının tüm hızıyla devam edeceğini açıklayan Başkan Güler, “ Akkuş ilçemizde şuana kadar 12 milyon TL’lik içme suyu yatırımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu çalışmalarımız haricinde projesi devam eden 5 km’lik içme suyu hattı ve diğer yatırımlarla ilçemizi modern alt yapıya kavuşturuyoruz. Ayrıca ilçemize yeni projelerle daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımız var. Yapılan ve hayata geçen tüm çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.