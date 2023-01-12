Ormanya’ya doğa temalı üst geçit

Ormanya’ya yayaların güvenli şekilde ulaşımını sağlayacak doğa temalı üstgeçitte ağaç şeklindeki ayaklar ortaya çıkmaya başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğal yaşam parkı Ormanya, Türkiye’nin en önemli doğa turizm destinasyonları arasında gösteriliyor. Ormanya’ya yayaların daha kolay ve güvenli ulaşmasını amaçlayan Büyükşehir, üst geçit çalışmalarına kısa süre önce başlamıştı. Ormanya’nın doğal konseptine uygun olarak tasarlanan yaya üst geçidi ağaç şeklindeki ayakları ve çiçek uygulamalarıyla kaplı gövdesiyle tamamlandığında çok dikkat çekecek.

AĞAÇ ŞEKLİNDEKİ AYAKLAR

Yaz kış demeden yıl boyunca yüzbinlerce doğaseveri ağırlayan Ormanya, şimdi de yaya üst geçidiyle odak noktası olmaya hazırlanıyor. Üst geçit, yayaların D-100 Karayolu üzerinden Ormanya’ya güvenli ulaşımını sağlarken, tasarımıyla da model ve örnek olacak. Köprünün iki kenar ve orta bölümündeki ayakları ağaç şeklinde tasarlanırken, ayrı bir görsel zenginliğe sahip köprü üstündeki saksılar ise her mevsim rengârenk çiçeklerle süslenecek.

Köprüde park tarafındaki merdiven granit kaplama işleri ve merdiven saksılıkları kalıp imalatları tamamlandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından merdiven basamağı ve merdiven saksılık parapetlerinin beton imalatı yapıldı. 3 adet betonarme kolon üzerine oturan çelik tabliye kirişlerinden 2 tanesinden birinin imalatı tamamlanırken diğerinin yapımı devam ediyor. Ağaç desenli yüzey kaplama işleri de devam eden üst geçitte çelik tabliyede astar boya uygulamasına geçildi. Üst geçidin tabliye üzeri betonarme granit kaplaması da yapılacak. Üstgeçidin kolonları beton, ana kirişi çelik yapı, üzeri ise betonarme döşeme olacak. Yaya üst geçidi 45 metre uzunluğa ve 4 metre genişliğe sahip olacak.