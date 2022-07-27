Ordu’nun o çilesi sona erdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Şahincili, Yenimahalle ve Şirinevler Mahallelerinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi’nde son etap çalışmalarına başladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile Altınordu ilçesi Şahincili, Yeni Mahalle ve Şirineveler Mahallelerinden geçerek Civil Irmağına dökülen Fındık Deresi yatağında son etap çalışmalarına başladı. Şirinevler Mahallesi’nde başlatılan çalışmalarla 30 yıl önce yapılan ve işlevini yitirmiş olan 450 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı, Turgut Özal Bulvarına kadar sil baştan 2 metreye 2 metre boyundaki dev bakslar ile yenilenecek.

Şahincili Mahallesi’nin üst kotlarında yer alan Fındık Yatağı Deresi’nin yükünü hafifletmek için daha önce kapalı olan dereyi açan ve büz çalışması yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hat üzerinde bulunan ve işlevini yitirmiş olan kapalı baksları 2 metreye 2 metre boyundaki dev bakslar ile sil baştan yenilemek için çalışma başlattı.

BAŞKAN GÜLER: “450 METRELİK HAT SİL BAŞTAN YENİLENİYOR”

Altınordu ilçesi Fındık Deresi Yatağı’nın Civil Irmağına bağlayan bölümünde çalışmaların başladığın belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Senelerdir devam eden bir çileye son veriyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandığında bölgede daha böyle bir sorun yaşanmamış olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler şöyle konuştu:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsam da daha önce birçok çalışma yaptığımız, Altınordu ilçesi Şahincili, Yeni Mahalle ve Şirineveler Mahallelerinden geçerek Civil Irmağına dökülen Fındık Deresi yatağında son etap çalışmalar başladık. Toplam 450 metre uzunluğunda olan ve 30 yıl önce yapılan yağmur suyu hatlarını modern altyapıya kavuşturuyoruz. Fındık Deresi Yatağını 2x2 ebatlarında dev bakslar ile Civil Irmağına bağlayarak mahallenin yaşadığı su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Fen İşleri Dairesi tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Ben hem ilimize hem ilçemize hem de mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”

“DERE ÜZERİNDE BÜZ ÇALIŞMALARI DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI”

Fındık Yatağı Deresi güzergahı boyunca menfez ebatlarının daha önce yapılan çalışma ile büyütülerek keskin dönüşlerin ortadan kaldırıldığını ifade eden Başkan Güler, “Daha önce yaptığımız çalışma ile 400’lük büzleri 1.200’lük büzlerle değiştirmiştik. Böylelikle tıkalı ve yetersiz olan eski büzleri ortadan kaldırmış, yeni ve ihtiyacı karşılayacak büyük büzlerle soruna neşter vurmuştuk. Bugün başladığımız çalışma ile bunu tamamlayarak geçmiş yıllarda yaşadığımız taşkın riskini ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.