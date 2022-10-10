Ordulular İstanbul'da buluşuyor

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda 13 Ekim Perşembe günü başlayacak olan “Ordu Günleri” öncesi organizasyonun tanıtımı İstanbul’un dört bir yanında devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Kadıköy Meydanı’nda yaptığı etkinliklerle hem “Ordu Günleri”ne vatandaşları davet etti hem de alanı dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Etkinlik Alanı'nda 13 Ekim Perşembe başlayacak ve 16 Ekim Pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek olan “11. Ordu Günleri” öncesi organizasyona davet amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda İstanbul’da yaşayan vatandaşları Ordu günlerine davet etmek amacıyla geçtiğimiz gün Üsküdar Meydanı’nda başlayan tanıtım etkinliklerinin bugün ki adresi ise Kadıköy Meydanı oldu.

Etkinlikte, Ordu Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı Kadıköy Meydanı’nda verdiği konser ile renkli görüntüler oluşturdu. Bandonun çaldığı eserlere meydanı dolduran vatandaşlar da eşlik etti.

İlginin yoğun olduğu etkinlikte ayrıca vatandaşlara Ordu fındığı ve çikolatası da dağıtıldı.