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Ordu’da ulaşım yatırımları yüz güldürüyor

Yerel 12.12.2022, 10:15
Ordu’da ulaşım yatırımları yüz güldürüyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Gerce, Ortaköy, Aydınlık grup yolunda sürdürülen beton yol çalışmalarında sona yaklaşıldı. 17 Mahalle güzergâhında bulunan yol mahallelerde yaşayan vatandaşlarla büyük kolaylık sağlayacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra beton yol çalışmalarıyla da yolları modern bir yapıya kavuşturuyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesine bağlı Gerce, Ortaköy, Aydınlık Mahallesi grup yolunda çalışma yürüten ekipler Ortaköy etabını kapsayan 2 km’lik güzergâhta beton yol çalışmasını tamamladı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 39 yıl önce açılan Gerce, Ortaköy, Aydınlık Mahallesi grup yolu beton yol konforu ile buluşuyor. Uzun yıllardır mahalle sakinlerinin kanayan yarası olan yolun çilesi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile son buldu.

Daha önce Aydınlık Mahallesini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Ortaköy etabını da tamamladı. Vatandaşların heyecanla beklediği 2 km’lik güzergâhta hummalı çalışma yürüten ekipler, çalışmalarını tamamlayarak diğer etap çalışmaları için hazırlıklarına başladı.

GENEL SEKRETER İNAN: “ORDULULAR HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK”

Çalışmaları incelemek üzere Ortaköy Mahallesine bir ziyaret gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, yapılan beton yol çalışması 17 mahallenin ulaşım konforunu arttırdıklarını söyledi.

Genel Sekreter İnan konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Gerce, Ortaköy, Aydınlık Mahalle güzergâhında 17 mahallenin bağlantı yolunda Ortaköy Mahalle sınırları içerisinde kalan 2 km’lik beton yol çalışmasını yerinde inceledik. Ekiplerimiz cansiperane çalışıyor. Ortaköy tamamlanır tamamlanmaz Gerce’de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarla bu güzergâhtaki yol ihtiyacı tamamen ortadan kalkmış olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in hemşerilerimizle ilgili tüm faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Ordulular her şeyin en güzeline layık. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlı ve titiz bir şekilde sürdürüyoruz. Mahalle sakinlerimizden aldığımız geri dönüşlere göre, yıllardır çözülmeyen sorunları tek tek çözüyoruz”

ORTAKÖY MAHALLE MUHTARI HALİT ARSLAN: “RÜYAMIZDA GÖRSEK İNANMAZDIK”

Ortaköy Mahallesinde yapılan çalışmaları değerlendiren Mahalle Muhtarı Halit Arslan, yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Muhtar Arslan, “Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyorum. Mahalle içindeki 2 km’lik yolumuz konfora kavuşuyor. Çok berbat idi. Yapılan çalışma ile çok güzel oldu. Bu yapılan çok büyük bir hizmet. Rüyamızda görsek inanmazdık. Allah razı olsun” dedi.

Yolun ilk açıldığı günden bu yana konforlu bir yol için hizmet bekleyen mahalle sakinleri ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

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