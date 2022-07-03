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Ordu’da tedbirler artırıldı

Yerel 03.07.2022, 17:00
Ordu’da tedbirler artırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, yaz mevsiminde meydana gelen sağanak yağışlar öncesi, su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu şebeke hatları, menfezler, mazgallar ve dere yataklarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekipleri, bugüne kadar 4 bin 329 m baks temizliği, 30 bin 938 m yağmursuyu hattı ile 5 bin 287 adet ızgaranın temizliğini gerçekleştirerek, olası tıkanmaların önüne geçti.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde yağabilecek aşırı yağmurlar öncesi olası su baskınlarını önlemek amacıyla altyapı hatlarında temizlik çalışması başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, menfez, mazgal, yağmursuyu şebeke hatları ile dere geçişlerindeki tıkanma ihtimalini göz önünde bulundurarak harekete geçti.

ÜÇ İLÇEDE EKİPLER OLUŞTURULDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde “Şebeke, Baca ve Izgara Temizliği Ekibi” adı altında altı ayrı ekip oluşturuldu. Yıl içerisinde sürekli olarak yapılan rutin temizlik çalışmaları arttırıldı.

ESKİ YAĞMUR SUYU HATLARI YENİLENDİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun Türkiye ortalamasının üzerinde yağış alan bir il olduğunu söyledi.

Başkan Güler yaptığı açıklamada, “İlimizde aşırı yağışlarda taşkınlar ve su baskınları meydana geliyor, bu durumlarda hem vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye giriyor hem de büyük hasarlar ortaya çıkıyor. Taşkın ve su baskını yaşanan bölgelerde yapılan incelemelerde, bir kısım mevcut hatların çok eski ve yetersiz olduğu, bazı hatların ise tekniğine uygun yapılmadığı, bazı bölgelerde ise yağmur sularının tahliyesi için hat bulunmadığı belirlendi. Yapılan tespitler sonrasında bölgenin durumuna göre yağmursuyu projeleri hazırladık ve akabinde yağmursuyu menfez ile yağmursuyu hattı yapım çalışmaları yapmaya başladık” dedi.

ALTYAPIDA TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Ordu’da üç ilçenin dere yatakları üzerinde kurulu olduğunu belirten Başkan Güler, “Özellikle dere yatakları üzerine kurulu olan Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde inşa ettiğimiz dev bakslarla yağmur sularını denizle buluşturduk. Yaşanan ve yaşanması muhtemel su baskınlarının önüne geçtik. Bir yandan yeni yağmur suyu hatları inşa ederken diğer yandan da mevcut hatların temizliğine dikkat ettik. 6 ayrı ekip oluşturarak altyapıda temizlik seferberliği başlattık. Ekiplerimiz özellikle 3 büyük ilçemizde, mazgal, yağmur suyu hatları, bakslar ve bacaların temizliği için 7/24 görev başındalar. İlimizde 2019-2022 yılları arasında 7 bin 772 m beton menfez, 122 bin 173 metre koruge boru yağmur suyu hattı inşa ettik” diye konuştu.

ESKİ HATLAR DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR

Yeni yağmur suyu hatları inşa ederken mevcut hatların temizliğine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Güler, “İlimiz kıyı kesiminde bulunan Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde daha fazla tahribata sebep olan sel afetinin önüne geçebilmek için üç ilçemizde yağmursuyu hatlarını temizleme çalışmaları devam ediyor. İlçelerimizde toplam; 30 bin 938 m uzunluğunda yağmursuyu borusu, 5 bin 287 adet yağmursuyu mazgalı, 4 bin 329 m uzunluğunda yağmur suyu menfez temizliği yaptık” şeklinde konuştu.

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