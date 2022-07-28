Ordu’da heyelan yaraları sarılıyor

Ordu’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları ile bazı dere geçişlerinde oluşan hasarların yaraları sarılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 336 noktada oluşan heyelan ve toprak kaldırma işlemleri sürerken, mahallelere ulaşım sağlayan güzergahlardaki dere geçişleri de dev bakslarla koruma altına alınıyor.

ORDU (İGFA) – Ordu’da 17 Temmuz Pazartesi akşamı başlayan ve 11 ilçede etkili olan aşırı yağışlar, bazı ilçelerde felakete yol açtı. Sağanak yağışlar sonrası 336 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi. Mahalle ve grup yollarına ulaşım sağlayan güzergahlarda hasarlar oluştu.

Özellikle Fatsa ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ve Bolaman havzasında metrekareye 260 kg yağış düştüğü belirlendi. Oluşan afetin ardından bölgede iki köprü kullanılamaz hale gelirken, birçok noktada heyelanlar yollarda ise hasarlar meydana geldi.

Yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren bölgede müdahalelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, dere yataklarında aldığı önlemlerle olası büyük felaketlerin önüne geçti.

Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerdeki heyelan kaldırma işlemlerini büyük oranda tamamlayan Büyükşehir ekipleri, kırsal mahalleler ile şehir merkezlerinde taşkınlara neden olan dere yataklarına neşter atmak için de çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla başlayan çalışmalar sonrası, dere yataklarında kullanılan, yarım metrelik büzler yerine, iki metrelik dev bakslar yerleştirilmeye başlandı.

Şiddetli yağmurun en fazla etkilediği Fatsa ilçesinde yer alan Ilıca Mahallesi, Sarmaşık Yeşilyurt mevki Uzundere bağlantı yolu ile Uzundere Mahallesi Köypınar mevki Ilıca bağlantı yollarındaki dere geçişlerine 2 metreye 2 metre ebatında dev bakslar yerleştirilmeye başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki dere geçişlerinde yürüttüğü çalışmalarla birlikte, suların taşkınlara neden olmadan dereler ile buluşması hedeflendiği belirtildi.