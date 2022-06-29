Ordu Yalıköy’de ilk kazma vuruldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi için hazırladığı sahil düzenleme projesinde ilk kazma vuruldu. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen proje ile mahalle, yeni bir sosyal yaşam alanı kazanırken cazibesine de cazibe katacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları doğrultusunda Ordu’nun zengin potansiyele sahip kıyıları, yapılan düzenlemeler ile halkın rahatça faydalanabileceği sosyal alanlara dönüşüyor. Bu kapsamda birçok ilçede çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

KISA SÜREDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi için geçtiğimiz günlerde proje hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, alandaki çalışmalarına başladı. 1.5 km’lik bir alanda uygulanacak olan projede yaya yolları, oturma bankları, çocuk oyun ve fitness alanlarının yanı sıra yeni aydınlatma sistemleri yer alacak. Proje, alt ve üst yapı çalışmalarının ardından yapılacak olan peyzaj düzenlemesi ile modern bir görünüme kavuşurken Yalıköy sakinleri ve misafirler için önemli bir sosyal yaşam alanı olacak. Sahil yolu güzergâhında bulunan Yalıköy Mahallesi’nde hayata geçecek proje, mahalleye de canlılık kazandıracak.

Tesviye çalışmalarının başladığı Yalıköy Sahil Düzenlemesi Projesi’nin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.