Ordu ve Giresun arasına yeni bağlantı yolu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi yolunu asfalt ile buluşturdu. 4 km uzunluğundaki güzergah, Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Güneyköy’e de bağlantı imkanı sağlıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu’da mahalle ve grup yollarındaki asfalt seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, vatandaşlara standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor.

Bugüne dek birçok ilçe merkezi ve kırsal yol ağlarını asfalt ve beton yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi İmamlı ve Beyoğlu sokakta sürdürdüğü emülsiyon asfalt çalışmasını tamamladı.

Toplam uzunluğu 4 km olan yol Giresun iline bağlı Piraziz ilçesi Güneyköy bağlantı yoluna da konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.

Kestane Mahallesi Muhtarı Yusuf Yurtseven yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’den Allah razı olsun. Bu güzergah Kestane Mahallemizin ana yol güzergahını oluşturuyor. Giresun sınırına kadar uzanıyor. Yolumuzun asfalta kavuşmasıyla birlikte, toz ve çamurdan kurtulmuş olduk. Büyükşehir Belediyemiz bizlere adeta bayram hediyesi vermiş oldu. Mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum”