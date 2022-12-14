Ordu'nun içme suyu problemi kalmıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 13 milyon yatırımın yapıldığı Çaybaşı ilçesinde yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana Ordu’nun su ve altyapı alanında yarınlarını garanti altına alacak yatırımlar gerçekleştiriyor.

7 gün 24 saat esaslı çalışma sürdüren OSKİ ekiplerinin bu çalışmaları vatandaşlardan tam not alırken, yapılan yatırımlarla Ordu’nun geleceği garanti altına alınıyor.

13 MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPILDI

Geride bırakılan 3.5 yıllık süreçte Çaybaşı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının inşa edildiğini söyleyen Başkan Hilmi Güler, “Çaybaşı ilçemize 3,5 yıllık süre içinde 12 milyon 646 bin TL’lik yatırım gerçekleştirerek 33 bin metre içme suyu hattı, 4 bin 500 metre kanalizasyon hattı ve 3 adet içme suyu deposunu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

İÇME SUYU DEPOLARI VE SU ALMA YAPILARI TAMAMLANDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Çaybaşı ilçesinde kesintisiz içme suyu sağlamak için 3 adet içme suyu deposunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Gelecek yıllar için hazırlıklara şimdiden başlayan OSKİ 2023 yılında ilçede yapılacak projeler için çalışmalara başladı.

2023 YILINDA YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Başkan Güler’in öncülüğünde 2023 yılında Çaybaşı ilçesine yeni yatırımlar yaparak ilçenin alt ve üstyapıdaki sorunlarını kökten çözmeyi hedefliyor.