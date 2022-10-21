Ordu'da sıcak asfalt seferberliği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde nüfusun yoğun olduğu Tekkiraz, Dizdar, Yaycı Mahallesi grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. İlçeye bağlı Pelitliyatak Mahallesi ile Çaybaşı ilçesine de bağlantı sağlayan yol, vatandaşların ulaşım konforunu artıracak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük önem verdiği ulaşım seferberliği 19 ilçede artarak devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar vatandaşların da memnuniyetini kazanıyor.

5 KM’LİK SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Ordu’da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan ve Çaybaşı ilçesine bağlantı sağlayan 5 km’lik yolda sıcak asfalt çalışması başlattı. Altyapısı yenilenen 5 km’lik yol ağında geçtiğimiz gün başlayan çalışmalarda şu ana kadar 1.1 km’lik yol sıcak asfalta kavuştu. Geriye kalan bölümlerin tamamlanması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

“HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU”

Ünye ilçesine yapılan yol yatırımlarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, “Yıllardan beri bu yolun asfaltlanmasını bekledik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza durumu bildirdiğimizde hiç vakit geçirmeden talimatı verdi. Önce altyapısı sağlamlaştırıldı. Bugünde sıcak asfalt yapılıyor. Bizim için bir hayaldi. Hayallerimiz gerçek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e mahallemiz adına çok teşekkür ediyoruz.”