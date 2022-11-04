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Ordu'da seferberlik ilan edildi!

Yerel 04.11.2022, 07:03
Ordu'da seferberlik ilan edildi!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesi ile birlikte kentte yaşanan altyapı sorunlarının çözümü için seferberlik ilan edildi. 3,5 yıllık süre zarfında Kabataş’ta 12 milyon 921 bin TL’lik yatırım hayata geçirildi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Başkan Güler’in öncülüğünde 19 ilçede içme suyundan kanalizasyona, yağmur suyu hattından arıtma tesisine kadar alt ve üstyapıda ömürlük yatırımları hayata geçirdi. 3,5 yıllık sürede yapılan yatırımlarla ilçelerdeki sorunlar bir bir çözüme kavuşturularak sağlam ve modern altyapı vatandaşların hizmetine sunuldu.

12 MİLYON 921 BİN TL’LİK ÇALIŞMALAR HİZMETE SUNULDU

3,5 yılda Kabataş ilçesinde de hummalı çalışma yürüten OSKİ ekipleri, 12 milyon 921 bin TL’lik yatırımı vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için 41 bin 751 metre içme suyu hattı inşa edildi. Yine su tutma kapasitesini artırmak isteyen OSKİ ekipleri 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet su alma yapısı hayata geçirdi.

KURAKLIK TEHLİKESİNE KARŞI 5 ADET GÖLET İNŞA EDİLDİ

Gelecekte yaşanması muhtemel kuraklık tehlikesine karşı da çalışmalar yapıldı. Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çatalpınar, Gölköy, İkizce, Korgan, Mesudiye ve Perşembe ilçelerinde olmak üzere toplamda 61 gölet inşa eden OSKİ ekipleri 5 adet göleti de Kabataş ilçesinde hizmete kazandırdı.

YENİ YATIRIMLARLA ALTYAPIYA KÖKTEN ÇÖZÜM

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Güler’in öncülüğünde geride kalan süre boyunca Kabataş ilçesine yapılacak yeni yatırımlarla altyapı sorununu kökten çözmeyi hedefliyor.

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