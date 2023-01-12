Ordu'da asfaltsız ilçe kalmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ilçesinde 64 km yolu asfalt ve beton ile buluşturdu. İlçe genelinde 46 milyon liralık ulaşım yatırımı yapıldı.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin en zor coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. Belirli bir program çerçevesinde, kronikleşen sorunları bir bir çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresini değiştiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde devam eden faaliyetler kapsamında, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2019-2022 yılları arasında Çaybaşı ilçesindeki 64 km yolu asfalt ve betonla buluşturdu.

64 KM YOL ASFALT İLE BULUŞTU

Çaybaşı ilçesinde yapılan ulaşım yatırımları sonrası, birçok mahalle ve grup yolu, asfalt ve betona kavuştu. İlçede, 29 km asfalt yol, 35 km beton yol, 55 km yeni yol açma, 380 km stabilize, 252 km reglaj, 180 km hendek temizliği, 6 bin ton asfalt yama, 1380 metre yağmur suyu, 130 metre menfez, 12 bin 126 m3 taş duvar çalışmasına imza atıldı.

46 MİLYON LİRA ULAŞIM YATIRIMI YAPILDI

İlçe merkezinde mahalle ve grup yollarında başlatılan ulaşım seferberliği sonrası yılların kangren olmuş sorunları da bir bir çözüme kavuştu. 2019-2022 yılları arasında Çaybaşı ilçesine 46 milyon liralık ulaşım yatırımı yapıldı.