Ordu'da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ordu ilinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program kapsamında, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Valilik makamında tebrikleri kabul etti.ORDU (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Ordu Lisesi önünde yapılan kutlama töreniyle devam etti. Düzenlenen törene Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Protokol Mensupları, Daire Başkanları, Kurum Amirleri, STK temsilcileri ve askeri erkân ile vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “İKİNCİ YÜZYIL TÜRKİYE’NİN DÖNEMİ OLACAK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören sonrasında bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Her alanda daha güçlü bir Türkiye’nin ikinci yüzyıla girdiğinin altını çizdi.

Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir asrı geride bıraktık. 30 Ağustos Zafer Bayramı çok muhteşem bir zaferdir. Bu zafer sonrası 100 yıllık bir Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıktı. Şimdi ikinci 100 yıla girdik. Bu ikinci yüzyıla her alanda daha güçlü bir Türkiye ile girmiş bulunuyoruz. İnşallah bu ikinci yüzyıl Türkiye’nin dönemi olacak. Bu güzel dönemin başlangıcını hep birlikte yaptık. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha kutluyorum. İkinci yüzyılın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Zafer Bayramı kutlamaları yapılan konuşmaların ardından bayrak, flama ve askeri birliklerin protokol platformunun önünden geçişiyle sona erdi.