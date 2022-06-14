ORAN Kayseri'de toplandı

ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Kayseri’de toplandı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Haziran ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Sivas Valisi Dr.Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Kayseri’de yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek; devamlılığı olan, istihdam sağlayan, memlekete katma değer üreten işlerden ötürü Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

İmalat Sanayisi Performans Destek Programı'nı çok önemsediklerini belirten Vali Çiçek, "Bu programda 25 milyon TL değerinde kâr payı ajansımız tarafından üstlenilecek. KOBİ’lere sektörüne göre 3,5 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sağlanacak. Bu programa göre İmalat Sanayimizde, 3 ilimizde 100 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım gerçekleşmesini bekliyoruz. 3 ilimizde de bilgilendirme toplantıları yakın zamanda yapılacak. Sizler aracılığıyla da KOBİ’lerimize bunu duyurma imkânı bulacağız. Bugünkü toplantımızda KOBİ’lerimiz için bir başka program daha ilan olsun diye uğraşıyoruz. İnşallah 2 ay içerisinde İmalat Sanayi Destek Programı da İmalat Sanayisi için ilan etmiş olacağız" diye konuştu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın; tarihi kültürel değerleri açısından birbirinden değerli hazinelere sahip illerimiz olduğunu belirten Vali Çiçek, özellikle bu tarihi kültürel eserlerin ortaya çıkartılması ve tanıtımıyla ilgili çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.