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Omuz attı diye bıçakladı
Yerel 10.07.2022, 14:45
Adıyaman'da omuz atma nedeniyle başlayan bıçaklı kavgada1 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (İGFA) – Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Musalla Mahallesi'nde iki kişi arasında omuz atma meselesi dolayısı ile sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle A.S. yanında bulundurduğu bıçakla A.C'yi kolundan yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan A.S'nin üst aramasında olayda kullanıldığı belirlenen bıçak ele geçirildi.
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