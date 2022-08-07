Ölümcül BVD/MD hastalığıyla mücadeleye Büyükşehir’den destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvanlarda görülen ölümcül BVD/MD hastalığına karşı aşılama projesi başlatıyor. Proje kapsamında Kale ilçesinde bulunan 2.500 büyükbaş hayvan aşılanarak üreticilerin ölümcül hastalıkla mücadele etmelerine destek sağlanacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizlili üreticilerin kalkınmasına destek vermeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesindeki büyükbaş hayvanlarda yoğun olarak görülmeye başlayan BVD/MD (Bovine Viral Diarrhea/Mucosal Disease) hastalığı ile mücadelede aşılama projesi başlatıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliğinde başlatılan proje kapsamında Kale ilçesinde 217 işletmede yer alan toplam 2.500 büyükbaş hayvan aşılanarak ölümcül hastalıkla mücadele etmelerine destek sağlanacak. Aşılama ile sürüye yeni virüs girişinin önleneceğine işaret edilirken, BVD/MD riski de azaltılacak. Hastalığın bulunduğu bölgelerin kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürütecek olduğu projede, 2500 doz aşı ve 2500 doz rapel aşı olmak üzere toplam 5.000 doz inaktif aşı, 2.500 büyükbaş hayvana uygulanacak.

“Her koşulda üreticimizin yanındayız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin dört bir tarafında kırsal kalkınma desteklerini artırarak sürdürdüklerini söyledi. Kale ilçesinde yer alan büyükbaş hayvan işletmelerinde yoğun bir şekilde görülmeye başlanan BVD/MD hastalığına karşı başlatacakları aşılama projesi ile üreticilerin zarar görmemesi için gerekli desteği sağlayacaklarını ifade eden Başkan Zolan, “Üreticilerimizin canı gibi baktığı hayvanlarında salgın hastalığın ve can kayıplarının önüne geçmek için bir mücadele başlatıyoruz. Büyükbaş hayvan işletmelerinde bulunan 2.500 büyükbaş hayvana gerekli aşıların yapılmasını sağlayacağız. Kayıpların ve hastalığın önüne geçmek istiyoruz. Üreticilerimiz zarar görmesin istiyoruz. Her koşulda üreticimizin yanındayız” dedi.