Öğrencilere hayat kurtaran eğitimler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından 8-12 yaş arası çocuklar için acil durumlarda hangi kurumları araması gerektiği ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla “Acil Durumlar Farkındalık Gezisi” düzenlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Çocukların kendileriyle ilgili olan konularda karar verme becerilerini artırma, çocukların aile ve toplum içindeki bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığının desteklenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları birimi, düzenlediği etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Son olarak 8-12 yaş arası çocukların sosyal becerilerini geliştirecek, acil durumlarda hangi kurumları araması gerektiği ve çevre bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kurum ve kuruluşa “Acil Durumlar Farkındalık Gezisi” düzenlendi. Gezilerde kurum yetkilileri çocuklara yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Eğitici ve eğlenceli geziler hakkında bilgi veren Çocuk Hakları yetkilileri, “Çocuk Hakları Birimi olarak 8-12 yaş arası çocuklar için bir dizi gezi düzenledik. Acil Durumlar Farkındalık Gezimizde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 Acil Servis, Trafik Eğitim Parkı ve K9 Köpek Eğitim Çiftliği, ekolojik gezilerde ise Sakin Okul Derneği, ESKİ ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı’na bağlı ITC Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretimi Tesisini ziyaret ettik. Çocuklar hastalık, yangın gibi acil durumlarda nereleri arayabileceklerini, trafikte hangi kurallara uyulması gerektiğini, K9 köpeklerinin kokuya karşı duyarlılığı, geri dönüşümün ve suyun önemini öğrendiler. Keyifli ve öğretici bir hafta geçirdik” dediler.

Aileler ise hayati bilgiler içeren gezi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sosyal Hizmetler Dairesine ve Çocuk Hakları Birimi yetkililerine teşekkür ettiler.