Öğrenciler katlı otopark projesini inceledi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi’nde inceleme yaptı.ANTALYA (İGFA) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yapı Topluluğu liderliğinde Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde öğrenim gören 45 öğrenci Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi’nde teknik inceleme yaptı. Teknik geziye katılan heyete, Genç Antalya Gönüllüleri eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü’nde görevli Kontrol Mühendisi Uygur Sani, MAKÜ’lü öğrencilere proje hakkında bilgilendirme yaptı. Projenin son betonarme imalatının yapıldığını söyleyen Sani, 1797 araç kapasiteli otopark alanının ayrıca afet acil toplanma alanı olacağını, ihtiyaç durumunda da çatı katının sahra hastanesi olarak hizmet verebileceğini söyledi.

Burdur MAKÜ Yapı Topluluğu Başkan Yardımcısı Elif Buse Kekeçoğlu, teknik geziye katılan tüm arkadaşları adına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Üniversitede gördükleri teorik eğitimin yanı sıra bu tarz etkinliklerin de son derece önemli olduğuna değinen Kekeçoğlu, “Şeflerimizden, mühendis ve mimarlarımızdan bilgi almak, onların tecrübelerini bize aktarmaları çok önemli. Bilgili mühendis ve mimarların ışığında ilerlemek bizim en çok sevdiğimiz şeylerden biri. Okul hayatında alamadığımız tecrübeleri burada deneyimlemek çok güzeldi” dedi.