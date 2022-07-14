Öğrenci biletinde indirim! Darısı diğer illerin başına

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan bir müdahale de öğrenci bilet ücretine geldi. Başkan Büyükakın, 4,10 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 3,10 TL olarak uygulanması talimatını verdi.KOCAELİ (İGFA) - UKOME toplantısında alınan karar gereği ulaşım ucretlerinde artışa gidilmişti. Bu kararın ardından devreye giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4,10 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 3,10 TL olarak uygulanması talimatını verdi. UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7,5 lira olmuş yine Başkan Büyükakın, bunun 1 TL’sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6,5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4,50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3,10 TL’ye çekildi.

BAŞKAN ÖĞRENCİNİN YANINDA OLDU

Alınan bu karar okulların açılması öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Her fırsatta Kocaeli’nin bir öğrenci kenti olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, bir kez daha öğrenci ve velilerden yana olduğunu gösterdi.