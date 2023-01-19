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Oflularla buluşan İmamoğlu: Beni tanıyorsunuz

Yerel 19.01.2023, 10:00
Oflularla buluşan İmamoğlu: Beni tanıyorsunuz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. “İnsanın en büyük sermayesi, biriktirdiği dostluklarıdır, itibarıdır” diyen İmamoğlu, “Beni tanıyorsunuz. Burada benimle çirkefleşmeye çalışan insanlarla, yapılarla, gruplarla çirkefleşecek kadar seviyemi aşağı düşürmem, düşürmedim de" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. 17 Ocak’taki buluşma, derneğin Fatih’teki genel merkez binasında gerçekleşti. Derneğin, 15 Ocak’ta düzenlenen 26. Seçimli Olağan Kongresi’ni kazanarak ikinci kez Başkan seçilen Emrullah Tellioğlu ve ekibine başarılar dileklerini ileten İmamoğlu, yemek sonrasında bir konuşma yaptı. “İnsanın en büyük sermayesi, biriktirdiği dostluklarıdır, itibarıdır” diyen İmamoğlu, “Her zaman derim; yaptığım işle dostlarımı, beni tanıyan insanları mahcup etmiyorsam, aile meselesi hep birinci sıradadır ama, kesinlikle beni tanıyan bir insan, tanıyor ve bugün devletine, milletine hizmet ederken kalbinden geçen şu ise çok mutlu oluyorum: ‘Ya helal olsun. Tanıyoruz. Gurur da duyuyoruz.’ Bundan inanılmaz haz alıyorum” şeklinde konuştu. İBB Başkanlığı’nın çok önemli bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bu sorumluluğu taşımama vesile olan halkımıza, milletimize gerçekten çok şey borçluyum. Seçen insanlar, seçilen insanı görevini iyi yapsın diye seçer, sırf yakını olduğu için seçmez. Bu bakış açısıyla görevimi yapmaya gayret ediyorum” dedi. 

“VERDİĞİMİZ MÜCADELE MUZAFFER OLURSA, EMİN OLUN Kİ ONLARIN ÇOCUKLARI BİLE MUTLU OLACAKLAR”

“Ben her yerde söylüyorum: Bugün ülkemizin bu duygusuna, bu birikimine yanlış yapanların dahi çocukları için, evlatları için, torunları için güçlü bir mücadele veriyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Çünkü, yanlış yapabilirler. Onun yeri yargıdır. Yarın onu yargı, yargılar. Adalet gerekeni yapar. Ama günün sonunda, bu verdiğimiz mücadele muzaffer olursa, emin olun ki onların çocukları bile mutlu olacaklar. Başı dik gezecekler bu toplumun içerisinde. İnanınız ki bunu kalben söylüyorum. Allah şahit, hayatımda kini ve nefreti bünyeme sokmadım. İnşallah hiç girmesin. Ruh halimde hiç yoktur. Mücadeleciyimdir. Asla vazgeçmem. Ama kin ve nefretle ilişkim olmadı. Hiç de olmasın. Bazen şunu yapabiliyorum: Üzülebiliyorum, yanlış yapan insanlar adına. Onlara bazen set kurabiliyorum, yani biraz mesafe koyabiliyorum. Bu da benim hakkım, o rezervi koymak diye düşünüyorum. Ama kin ve nefret, asla duymadım. Ülkemizin bence bu duyguya ihtiyacı var. Yani bugün yapılanlardan nefret etmeden, nefret dilini kullanmadan, kin duymadan ülkemizi adil bir zemine, adil bir ortama kavuşturup, meselenin varsa bir sorumlusu ya da sorunu üreten tarafı, kurumları, onu bağımsız yargıya emanet edip, bu ülkeye huzuru getirmek çok önemli bir şey.”

KONYA’DA İRANLI BİR KADININ KENDİSİNE VERDİĞİ MEKTUBU PAYLAŞTI: “İRAN'IN CESUR KADINLARI SİZLERDEN ÇOK ŞEY BEKLİYOR”

Bir araya geldiği Avrupa şehirlerinin bazı belediye başkanlarının, Türkiye demokrasisinin güçlenmesinin kendileri için de bir iyileşme sağlayacağını dile getirdiklerini aktaran İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri Konya ziyaretinde yaşadığı bir anısını da hemşehrileriyle paylaştı: “Konya’da, Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret ettik. Kalabalık. İnsanlar gelmiş, duymuş. İçeri girdik, yine kalabalık. Yani doğru dürüst de gezemiyoruz. Milletin arasından sıyrılmaya çalışıyoruz. İçeride en fazla 10-15 dakika geçirebildim. Mecburen tekrar böyle bir tur atıp, kapıya geldik. Ayakkabımı giyiyorum. Kalabalığın arasında genç bir hanımefendi, bir kağıdı elime uzattı. İngilizce olarak, ‘Lütfen okuyun’ dedi. Ben de kağıdı cebime koydum. Sonra akşam okudum. Özetini söylüyorum: ‘Ben, İranlıyım. Bir kadınım. İran'ın cesur kadınları sizlerden çok şey bekliyor. Muktedir insanlarsınız. Lütfen bizim için bir şeyler yapın. Bizi kurtarın.’ Genç bir İranlı kadın. Anı olarak saklıyorum. Muhteşem bir şey bu. O kadar sorumluyuz ki. Bu ülkenin böyle bir sorumluluğu var.”

“BENİ TANIYORSUNUZ; ÇİRKEFLEŞMEYE ÇALIŞAN  İNSANLARLA, YAPILARLA, GRUPLARLA ÇİRKEFLEŞECEK KADAR SEVİYEMİ AŞAĞI DÜŞÜRMEM, DÜŞÜRMEDİM DE”

“Genel bir bakışla hem bu sürecin özetini hem benim ruh halime yansımasını sizlerin duymasını istedim” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Takdir edersiniz ki, beni tanıyorsunuz. Burada benimle çirkefleşmeye çalışan insanlarla, yapılarla, gruplarla çirkefleşecek kadar seviyemi aşağı düşürmem, düşürmedim de. Benim tek derdim, herkesin iyi olması. Ve bu konuda da sonsuz bir mücadele gücü hissediyorum kalbimde. O sonsuzluk nasıl bir şeydir bilmiyorum. Onu Allah bilir. Öyle hissediyorum. Öyle bir duygum var. Sonu güzel olacak. Şehrimize güzel katkılar sunuyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Şehrin kasasına, gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Bu şehrin nimetlerini, yine bu şehrin hizmetlerine aktarmak için çok özel bir gayret içerisindeyiz. Bu şehrin kasasına, inanınız ki, bereket gelmiştir. Bütün zorluklara rağmen bereket gelmiştir ve daha da bereketlenecektir.”

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