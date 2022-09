Öfkeli vatandaş otobüs şoförüne böyle saldırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hattına ait otobüste, kendini bilmez bir vatandaş tarafından saldırı olayı yaşandı.DENİZLİ (İGFA) - Mezitli ilçesinde 25 numaralı belediye otobüsünde yaşanan olayda, daha sonra isminin H.Y. olduğu öğrenilen saldırgan yolcu, başka bir yolcunun binmesi sırasında otobüs şoförüne bağırdı. Şoföre bağırmaya ve tehditler savurmaya devam eden yolcu, bir süre sonra otobüsten indi. Kırmızı ışıkta bekleyen arabanın camlarına vuran ve sileceklerini kaldıran saldırgan yolcu, şoföre aşağıya inmesi için bağırmaya devam etti. Otobüsün önünde birkaç dakika duran saldırgan vatandaş, bu kez şoför tarafındaki camı kırdı. Olay anı otobüsün içinde ve dışında bulunan güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Diğer yolcuların da, saldırgan yolcuya tepki gösterdiği olayla ilgili yaşadıklarını anlatan Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Kamil Akkaya, “Duraktan yolcumu indirdim ve bindirdim. Duraktan çıkmak üzereyken, içeriden yolcunun biri ‘yolcu var’ dedi. Ben de tam çıkış yaptığım için ‘şu an yolcu alamam, trafiğe çıkıyorum’ dedim. Bu sefer içerideki vatandaş, ‘sağına baksana’ diye bağırdı. Ben de tam çıkış yapıyordum, can güvenliği sebebiyle trafikte duramayacağımı söyledim, seyir halinde devam ettim. Devam ederken bana ‘Sağa çek dur’ diye bağırdı. İkinci kez tekrar yine bağırdı aynı şekilde. Ben bu sefer ışıklara gelince kırmızı yandı ve mecburen durduk. Üstüme doğru geldi. Yolcular ‘ayıp, ne yapıyorsun sen’ dediler. O tepkiyi görünce geri oturdu. Hareket ettim, bu sefer yine bağırdı sağa çek diye. Hastane durağında yolcu indirdim, bindirdim. Orada inmedi. İnmediği için devam ettim. Muhtar durağında yine yolcu indirdim, bindirdim. Muhtar durağında indi. Ben de sağıma baktım aynaya, yolcu olmadığından dolayı kapılarımı kapattım. Tam hareket edecektim, ön kapıya 3 sefer vurdu ve ‘kapıyı aç’ dedi. Ben de ‘açamam’ dedim. Yine kapıya vurdu. Can güvenliğimden korktuğum için, kapıları açmadım. Bu sefer arabanın önüne geçti. Arabanın ön camına vurdu. Silecekleri kaldırdı. Beni 2, 3 dakika orada tuttu. Arabanın soluna doğru dolandı. Cama vurdu ve ‘aç camı’ dedi. Ben ‘açamam’ dedi. 2, 3 sefer tekrarladım. En sonunda cama var gücüyle vurdu ve cam kırıldı. Sonrasında karşıya geçti. Oradan beni tehdit etti ve ‘seninle görüşeceğiz’ dedi. Olay bu şekilde oldu” dedi.

Olayla ilgili olarak şikayette bulunduklarını ifade eden Kamil Akkaya Mezitli Karakolu’nda verdiği ifadenin ardından, saldırgan yolcu H.Y’nin de ifade vermek için karakola getirildiğini belirtti.