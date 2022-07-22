Niğde Valisi Koç’tan Vali Elban’a ziyaret

Niğde Valisi Mustafa Koç, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban’a nezaket ziyaretinde bulundu.

ADANA (İGFA) - Niğde Valisi Koç’u misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Adana Valisi Elban, nazik ziyaret için teşekkür etti.

İki komşu şehir olan Adana ve Niğde’ye dair çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret, gerçekleştirilen sohbetin ardından son buldu.